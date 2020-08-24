24.08.2020 - 00:02 |
Bodrum’da caz zamanı
Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali dördüncü yılında yine 1-9 Eylül günleri arasında gerçekleşiyor. 2020 yılında yaşadığımız Covid-19 pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe kurallarına yönelik birçok düzenleme de yapıldı.
Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için ‘Duo/İkili Projeler’ olarak belirlendi. Barbaros&Tuluğ Tırpan ikilisi Bodrum Caz Festivali için hazırladıkları özel program ‘A Touch of Jazz’ projesi ile 4 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde sahne alacak.
Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale özel hazırlanmış projeler yer alacak. Etkinlik ücretleri 25-75 lira arasında değişiyor.
Biletler Biletix sitesinden alınabiliyor.