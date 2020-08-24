Bodrum’da caz zamanı

Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için ‘Duo/İkili Projeler’ olarak belirlendi. Barbaros&Tuluğ Tırpan ikilisi Bodrum Caz Festivali için hazırladıkları özel program ‘A Touch of Jazz’ projesi ile 4 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde sahne alacak.

Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale özel hazırlanmış projeler yer alacak. Etkinlik ücretleri 25-75 lira arasında değişiyor.

Biletler Biletix sitesinden alınabiliyor.