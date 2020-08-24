BİST1.110-1.50EURO8.56-0.80USD7.32-0.19ALTIN457.020.01
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da caz zamanı
    ABONE OL
    24.08.2020 - 00:02 |

    Bodrum’da caz zamanı

    Caz Derneği tarafından düzenlenen Bodrum Caz Festivali dördüncü yılında yine 1-9 Eylül günleri arasında gerçekleşiyor. 2020 yılında yaşadığımız Covid-19 pandemisi dolayısıyla programda sosyal mesafe kurallarına yönelik birçok düzenleme de yapıldı.

    Bodrum’da caz zamanı

    Festivalin teması sosyal mesafeye dikkat çekmek için ‘Duo/İkili Projeler’ olarak belirlendi. Barbaros&Tuluğ Tırpan ikilisi Bodrum Caz Festivali için hazırladıkları özel program ‘A Touch of Jazz’ projesi ile 4 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde sahne alacak.
    Festivalde Bodrum Kalesi, Dibeklihan ve Erkan Oğur Müzik Okulu gibi mekanlarda festivale özel hazırlanmış projeler yer alacak. Etkinlik ücretleri 25-75 lira arasında değişiyor.

    Biletler Biletix sitesinden alınabiliyor.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yürekleri ağza getiren görüntü! Ölüme yolculuk yaptılar...

    Yürekleri ağza getiren görüntü! Ölüme yolculuk yaptılar...

    Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

    Yargıtay'dan flaş tazminat kararı! İptal edildi

    Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

    Sinabung Yanardağı'nda hareketlilik

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (23 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı

    Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (23 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı

    Sıradaki Haber