Bodrum’da denetim

Beach clublar yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde denetlendi. Çeşitli eksiklik ve usulsüzlükler tespit edilen beş beach clup hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Narkotik, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’den toplam 100 polis ve özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin katımımı ile eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, polis adeta kuş uçurtmadı.



