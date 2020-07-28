BİST1.1960.00EURO8.05-0.11USD6.860.09ALTIN428.552.31
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da denetim
    ABONE OL
    28.07.2020 - 07:00 | | SELÇUK AKBAŞ DHA

    Bodrum’da denetim

    Beach clublar yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde denetlendi.

    Bodrum’da denetim

    Beach clublar yaklaşan Kurban Bayramı tatili öncesinde denetlendi. Çeşitli eksiklik ve usulsüzlükler tespit edilen beş beach clup hakkında cezai işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Narkotik, Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele’den toplam 100 polis ve özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin katımımı ile eş zamanlı olarak yapılan denetimlerde, polis adeta kuş uçurtmadı.

    Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    ‘Engelsiz metro’ için teknik gezi

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Bakanlıktan ‘Yüzme Suyu Takip Sistemi’

    Sıradaki Haber