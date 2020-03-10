Bodrum’da Eşitlik Eylem Planı imzası

Bodrum Belediyesi, Türkiye’de bu anlaşmaya imza veren 27’nci belediye oldu. Protokolü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına imzalayan Başkanvekili Tamer Mandalinci, “Kadın-erkek eşitliği ilkesini yaşamın her alanında hayata geçirmeyi kamusal bir görev olarak kabul ediyoruz. Eşitlik Eylem Planı geliştireceğiz ve iki yıl içinde uygulamaya koyacağız” dedi.

8 Mart’ta da, ilçenin dört bir yanından gelen kadınlar buluştu. Bodrum’da oluşturulan iki ayrı Kadınlar Ormanı’na fidanlar dikildi, Belediye Meydanı’ndaki etkinlikte ise Türkiye ve dünyaya yön veren 10 kadının heykelleri sergiye açıldı.