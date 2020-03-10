10.03.2020 - 00:03 |
Bodrum’da Eşitlik Eylem Planı imzası
Bodrum Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği -CEMR protokolüne imza attı.
Bodrum Belediyesi, Türkiye’de bu anlaşmaya imza veren 27’nci belediye oldu. Protokolü, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras adına imzalayan Başkanvekili Tamer Mandalinci, “Kadın-erkek eşitliği ilkesini yaşamın her alanında hayata geçirmeyi kamusal bir görev olarak kabul ediyoruz. Eşitlik Eylem Planı geliştireceğiz ve iki yıl içinde uygulamaya koyacağız” dedi.
8 Mart’ta da, ilçenin dört bir yanından gelen kadınlar buluştu. Bodrum’da oluşturulan iki ayrı Kadınlar Ormanı’na fidanlar dikildi, Belediye Meydanı’ndaki etkinlikte ise Türkiye ve dünyaya yön veren 10 kadının heykelleri sergiye açıldı.
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