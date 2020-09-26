Bodrum’da ev fiyatları uçtu!

Kiralar; büyüklüğüne, eşyalı ya da havuzlu olmasına göre 10 bin lirayı buluyor. Satılık ev fiyatları ise 300 bin liradan başlıyor, 1 milyon lira ve üzerine kadar çıkıyor.

Yaz sezonun sonu olması nedeniyle fiyatların biraz düştüğünü belirten Bodrum Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Ömer Yetgin, “Resmen göç yaşandı, büyükşehirlerden Bodrum’a tatile gelenler haricinde büyük bir nüfus kaydı. Sezon başlayınca boş evler eşyalı olarak kiraya verilmeye başlandı. Kiralık günübirlik evlere akın edilmeye başlandı, apartlara verilmeye başlandı. Kimi vatandaşlar, yıllık kiralıyor ve eşyalarını da getiriyor. Örnek vermek gerekirse ilçe merkezindeki Yokuşbaşı Mahallesi’nde 1+1 bir evin kirası 1500 ile 1700 arasında. Bu rakam 2+1 evleri için 2 bin- 2 bin 200 lira, 3+1 evler için ise 3 bin ile 3 bin 500 lira arasında. Eğer kiralık evi eşyalı düşünüyorsak ve yaz sezonunda temmuz ile ağustos ayı döneminde istiyorsak o zaman bu fiyatlar, 3 bin ile 10 bin lira arasında değişiyor” diye konuştu. l HASAN AKYILDIZ- SELÇUK AKBAŞ DHA