01.09.2020 - 07:00 |
Bodrum’da lazer şov
Bodrum’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında STS Bodrum Okul Gemisi’nden sunulan video ve ışık gösterisi büyüledi.
Bodrum’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında STS Bodrum Okul Gemisi’nden sunulan video ve ışık gösterisi büyüledi. Görüntülerde Nebil Özgentürk imzalı 12 dakikalık Kurtuluş Savaşı hikayesi yayınlandı. Ardından marşlar eşliğinde ışık gösterisi sunuldu. İçmeler Mevkiine lazerle 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajlarıyla Atatürk’ün silüeti, imzası ve Türk bayrağı yansıtıldı.