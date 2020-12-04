Bodrum’da polis göz açtırmıyor...

Bodrum’da polis ekipleri, kentte toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerine devam ediyor. HES kontrolleri, koronavirüs temaslıları, maske ve fazla yolcu alanlar kontrol ediliyor. Denetimler sırasında bir taksi şoförüne maskesiz yolcu bindirmekten, taksilerde yolcu olarak bulunan üç kişiye maske takmamaktan, 2 minibüse afiş asılmaması, bir minibüse de dezenfektan bulundurulmaması nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.