Bodrum’da rüzgârın hızı saatte 62 km.

Balıkçılar denize açılamadı, Türk bayraklı bir yük gemisi Karaada ile Bodrum arasına demirledi. Rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar, sahildeki işletmelerinin balkonlarına kadar çıktı. Bazı ahşap iskeleler zarar gördü, kumsal dalgaların köpükleriyle kaplandı. Bodrum-Datça arası feribot seferlerinin karşılıklı iptal edildiği belirtildi. Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. l AA