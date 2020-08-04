Bodrum’da sorunsuz bayram

Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum’da, Kovid-19 vaka sayısında artış olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tedbirlerini en üst seviyede alan oteller ve mekanlarda şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmaması, Bodrum’un güvenli bölge olduğunu gösteriyor” dedi. “En büyük sorumluluk esnafımıza, işletmelerde çalışan personellerimize ve halkımıza düşüyor3 diyen Aras, “Doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve bireysel hijyen konusunda her zamankinden daha duyarlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada Bodrum’daki vaka sayısına ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım paylaşımlar yapılmasını da eleştiren Aras, resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.