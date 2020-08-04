BİST1.1270.00EURO8.210.34USD6.970.31ALTIN441.41-0.45
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrum’da sorunsuz bayram
    ABONE OL
    04.08.2020 - 07:00 |

    Bodrum’da sorunsuz bayram

    Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum’da, Kovid-19 vaka sayısında artış olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tedbirlerini en üst seviyede alan oteller ve mekanlarda şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmaması, Bodrum’un güvenli bölge olduğunu gösteriyor” dedi.

    Bodrum’da sorunsuz bayram

    Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretçi akınına uğrayan Bodrum’da, Kovid-19 vaka sayısında artış olmadığını belirten Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Tedbirlerini en üst seviyede alan oteller ve mekanlarda şimdiye kadar herhangi bir vakaya rastlanmaması, Bodrum’un güvenli bölge olduğunu gösteriyor” dedi. “En büyük sorumluluk esnafımıza, işletmelerde çalışan personellerimize ve halkımıza düşüyor3 diyen Aras, “Doğru maske kullanımı, sosyal mesafe ve bireysel hijyen konusunda her zamankinden daha duyarlı olmalıyız” ifadelerini kullandı.
    Sosyal medyada Bodrum’daki vaka sayısına ilişkin gerçeği yansıtmayan bir takım paylaşımlar yapılmasını da eleştiren Aras, resmi kurumlar tarafından yapılmayan açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

    Aydın'da bir inek beşiz buzağı doğurduAydın'ın Kuyucak ilçesinde, Montbeliarde ırkı olduğu öğrenilen 'Çilem' isimli ineğin ikiz doğurmasını bekleyen çiftçi aile, 3'ü dişi olmak üzere beşiz doğurmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşadı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kaykay’a plaka geliyor

    ‘Kaykay’a plaka geliyor

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Ve belli oldu 1200 lira...

    Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

    Hepsi güncellendi... İşte sıfır otomobil fiyatları!

    Keban Barajı kadar su boşa gidiyor

    Keban Barajı kadar su boşa gidiyor

    Sıradaki Haber