Bodrum’da tarım ve turizm bir arada

Kavaklı Darboğaz Mevkii’nde incelemelerde bulunan Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’da yaşayan halkın ihtiyacı olan ürünleri belirledik. Domatesinden biberine, marulundan maydanozuna kadar üretimini burada planlayıp, kümelenmeyi burada gerçekleştirerek, üreticinin yüzünü güldürmek, lojistik engelleri ortadan kaldırmak amacındayız. Onlarla ilgili üretim yaptırmak için şimdi köylerimizde çalışmalara başladık. Burası da Çömlekçi, Bahçeyakası, Kemer köylerinin tam ortasında bir vaha. İnanılmaz bir üretim merkezi olabilecek bir yer, yaklaşık bin dönümlük sulakta bir arazi” dedi. Projenin turizme de katkısı olması için çalışmaların o yönde yürütüldüğünü dile getiren Aras, şöyle konuştu:



Gastronomi rotaları



“Buralarda gastronomi rotaları yapacağız. Buralarda kültür rotaları yapacağız. Buralarda doğa yürüyüşleri, bisiklet rotaları yapacağız ki insanlar kendilerini doğaya atsın, Bodrum’un bu güzel doğasını da tanısın. Üç, dört aya sıkışan turizm ticaretimizi daha da arttırabilelim, bütün kışa yayabilelim.”