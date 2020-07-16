Bodrum’da turizm çalıştayı yapılacakturizm çalıştayı yapılacaksız

Bodrum’un pandemi sürecini özetleyen Başkan Aras, sürecin kent ekonomisini etkilediğini belirtti, bu konudaki çözüm önerilerini sundu.



Esnaf etkilendi

Aras, “Bodrum, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı bir kent olduğu için, süreçten hem esnafımız, hem de turizm sektörü etkilenmiş durumda. Kısıtlamaların kalkmasıyla esnaf nefes aldı fakat yabancı turizm hala devreye girmedi. Bazı otellerimiz kapılarını açamadı. Ağustos sonu hareketlilik bitecek. Belediye olarak

katı atık, ecrimisil, işgaliye bedellerinde ödeme kolaylığı sağladık. Ancak daha büyük desteklere ihtiyaç var” dedi.



‘Pay artırılmalı’

Başkan Aras, turizm kentlerinin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin de kış nüfusuna göre belirlenen İller Bankası payının, 1 milyon 100 bine ulaşan yaz nüfusu için yetersiz kalması olduğunu söyledi, yeni bir düzenleme beklediklerini ifade etti. TBB Başkanı Şahin de, eylül ya da ekim ayında Bodrum’da bölgesel bir turizm çalıştayı düzenlenmesi önerisinde bulundu.