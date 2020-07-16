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    16.07.2020 - 00:02 |

    Bodrum’da turizm çalıştayı yapılacakturizm çalıştayı yapılacaksız

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ege Bölgesi’ndeki belediyelere yönelik düzenlenen ‘Küresel Kovid-19 Sonrası Yeni Normal ve Belediyeler Toplantısı’na katıldı.

    Bodrum’da turizm çalıştayı yapılacakturizm çalıştayı yapılacaksız

    Bodrum’un pandemi sürecini özetleyen Başkan Aras, sürecin kent ekonomisini etkilediğini belirtti, bu konudaki çözüm önerilerini sundu.

    Esnaf etkilendi
    Aras, “Bodrum, ekonomisi büyük ölçüde turizme dayalı bir kent olduğu için, süreçten hem esnafımız, hem de turizm sektörü etkilenmiş durumda. Kısıtlamaların kalkmasıyla esnaf nefes aldı fakat yabancı turizm hala devreye girmedi. Bazı otellerimiz kapılarını açamadı. Ağustos sonu hareketlilik bitecek. Belediye olarak
    katı atık, ecrimisil, işgaliye bedellerinde ödeme kolaylığı sağladık. Ancak daha büyük desteklere ihtiyaç var” dedi.

    ‘Pay artırılmalı’

    Başkan Aras, turizm kentlerinin yaşadığı en büyük sorunlardan birinin de kış nüfusuna göre belirlenen İller Bankası payının, 1 milyon 100 bine ulaşan yaz nüfusu için yetersiz kalması olduğunu söyledi, yeni bir düzenleme beklediklerini ifade etti. TBB Başkanı Şahin de, eylül ya da ekim ayında Bodrum’da bölgesel bir turizm çalıştayı düzenlenmesi önerisinde bulundu.

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