Bodrumlular kapalı pazaryeri talep etti

Semt pazarlarında vatandaşın önüne sandık koyan belediye, bugüne kadar Gümüşlük, Göltürkbükü, Turgutreis, Akçalan, Yalıkavak ve Konacık’ta (Konacık Pazaryeri-Sanayi Sitesi ve Çırkan) olmak üzere toplam 6 mini referandum yaptı. Bodrum’da yapılması gereken öncelikli, kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek amacıyla düzenlen anketlerin büyük çoğunluğundan kapalı pazaryeri talebi çıktı. Bu talebi sırasıyla kreş, kafeterya ve otopark gibi hizmetler izledi. Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bir mahallenin yaşayanı, o mahallenin ihtiyacını en iyi bilen kişidir. Yaptığımız bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte projelerimizi, halkımızın öncelikleri doğrultusunda hayata geçireceğiz” dedi.



Öte yandan Bodrum Belediyesi’nin deniz dibi temizliği, Gümbet Koyu’nda sürdürüldü. Denizden, 84 kilo plastik, 30 kilo cam, 25 kilo metal, 32 kilo lastik çıkarıldı.