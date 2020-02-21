BİST115.642-2,98EURO6,58-0,02USD6,10-0,01ALTIN317,870,77
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bodrumlular kapalı pazaryeri talep etti
    ABONE OL
    21.02.2020 - 00:04 |

    Bodrumlular kapalı pazaryeri talep etti

    Bodrum Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı kapsamında hayata geçirdiği ‘Söz Sende Bodrum’ anket çalışmaları vatandaşın yoğun katılımıyla devam ediyor.

    Bodrumlular kapalı pazaryeri talep etti

    Semt pazarlarında vatandaşın önüne sandık koyan belediye, bugüne kadar Gümüşlük, Göltürkbükü, Turgutreis, Akçalan, Yalıkavak ve Konacık’ta (Konacık Pazaryeri-Sanayi Sitesi ve Çırkan) olmak üzere toplam 6 mini referandum yaptı. Bodrum’da yapılması gereken öncelikli, kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek amacıyla düzenlen anketlerin büyük çoğunluğundan kapalı pazaryeri talebi çıktı. Bu talebi sırasıyla kreş, kafeterya ve otopark gibi hizmetler izledi. Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Bir mahallenin yaşayanı, o mahallenin ihtiyacını en iyi bilen kişidir. Yaptığımız bu çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte projelerimizi, halkımızın öncelikleri doğrultusunda hayata geçireceğiz” dedi.

    Öte yandan Bodrum Belediyesi’nin deniz dibi temizliği, Gümbet Koyu’nda sürdürüldü. Denizden, 84 kilo plastik, 30 kilo cam, 25 kilo metal, 32 kilo lastik çıkarıldı.

    TEM otoyolunu kilitleyen kazaTEM otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan TIR yola devrildi. İstanbul istikameti bir süre trafiğe tamamen kapandı.
    daha fazla video için
    Annesi ölen keçiye köpek sahip çıktıBursa'da bir haftalıkken annesi ölen keçiye köpek sahip çıktı. Yavru keçi, köpeği emiyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    20 Şubat Süper Loto canlı çekilişi sonuçları duyuruldu - 644. hafta Süper Loto en hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye..

    20 Şubat Süper Loto canlı çekilişi sonuçları duyuruldu - 644. hafta Süper Loto en hızlı sonuç sorgulama ekranı! Büyük ikramiye..

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Doğru doz ne? İşte cevabı

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

    Sıradaki Haber