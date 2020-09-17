Bodrum’un altyapı problemi kalkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında Bodrum’un altyapı sorununu çözecek proje için protokol imzalandı. Tesisin 2021’de hizmete açılması planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) arasında, ‘Muğla ile Bodrum İlçesi İçmeler-Torba-Yalı-Kızılağaç-Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü’ imzalandı. Törende, Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, altyapı yapım işleri ve işletme protokolünü imzaladı. Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizm potansiyelinin çok büyük olduğunu ve bundan en ideal şekilde faydalanabilmek için kullanma ve koruma dengesine büyük hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti, “Bu bağlamda arıtma tesisleri de en ciddi yatırımlardır. Çevre kirliliğinin ve doğa tahribatının önlenmesinde elzem olan bu tesisler, 486 mavi bayrakla dünya üçüncüsü olan ülkemizin deniz suyu kalitesinin de teminatıdır” dedi.

200 milyon lira

Bakan Ersoy, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda, büyükşehir belediyelerinin yeterli olamadığı noktalarda bakanlıklar olarak kaynaklarımız ölçüsünde devreye giriyoruz. 200 milyon liraya mâl olacak ve tamamı bakanlığımızca karşılanacak projeyi 2021 sonunda hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu. Büyükşehir Başkanı Gürün de, “Çalışmaların en kısa sürede başlayacağını ve bitirileceğini ümit ediyorum. Bodrumumuzun yüzde 91’i arıtma ve kanalizasyon hizmetini almış olacak. Geri kalan Gündoğan-Göltürkbükü’de tamamlanınca yarımada, altyapılarıyla örnek bir merkez haline gelecek” şeklinde konuştu.

37 BİN METREKÜP

Bodrum İçmeler’de bulunan atıksu arıtma tesisinin kapasitesi etaplı olarak toplamda 37 bin metreküpe çıkarılacak. Derin deniz deşarjı hattı revize edilecek. 3 terfi istasyonunun revizyon çalışmaları yapılacak. Bodrum Yalı, Yalı Sahil Oteller bölgesi ve Kızılağaç mevkii kanalizasyon şebekesi inşa edilerek İçmeler AAT’ye bağlanacak.