Bodrum’un çevre planı hazırlanıyor

Bodrum, geleceğe daha yaşanabilir bir kent bırakmak amacıyla Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ni imzalayan, Muğla’daki ilk belediye oldu. Başkan Ahmet Aras, “Sera gazı salımını azaltacağız” dedi.

İlçenin doğasının, coğrafyasının, tarihi, mimari ve kültür özelliklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Bodrum Belediyesi, Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesini imzaladı. İlçede, sera gazı salımını azaltmayı, sera gazı envanteri ve iklim değişikliği eylem planı hazırlanmasının önünü açan sözleşmeye Başkan Ahmet Aras imza attı.

Türkiye’den 23 belediye

Sözleşmeye bugüne kadar Türkiye’de sadece 23, Muğla’da da ilk imza atan belediye olduklarını belirten Başkan Aras, insana, doğaya ve yaşayan tüm canlılara saygılı belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi.

Çevre odaklı ve çağdaş bir belediyecilik hedefi için önemli bir adım daha atıldığını ifade eden Aras, “Nihai hedefimiz, Bodrum’un daha yaşanabilir, temiz ve çevreye duyarlı bir kent olması. İlk iki yıl, Bodrum ölçeğinde Sürdürülebilir Enerji Eylem Planları hazırlayacağız. Bu konuda Kent Konseyimizle birlikte inisiyatif alıyoruz” dedi.

Kentte 2030 yılına kadar sera gazı salımını en az yüzde 40 oranında azaltılmasının hedeflendiğini açıklayan Belediye Başkanı Aras, “Yapacağımız eylem planı; kentsel planlamadan arazi kullanımına, yerel enerji kaynaklarından belediye yapılarının yenilenebilir enerjiyle donatılmasına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapılmasını destekleyeceğiz” diye konuştu.