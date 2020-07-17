Bodrum’un ilk üretici pazarı

Bodrum Belediyesi, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturma hedefiyle, üretici pazarları projesini hayata geçirdi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, üretici pazarlarının ilki Bodrum kapalı pazar yerinde açıldı. “Bodrum’da turizmden önce tarım vardı” diyen Başkan Ahmet Aras, “Üretici pazarları bundan sonra her hafta çarşamba günleri Bodrum’da, cuma günleri Yalıkavak’ta, cumartesi günleri de Ortakent’te kurulacak. İlerleyen günlerde sayının artırılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.