17.07.2020 - 00:04 |
Bodrum’un ilk üretici pazarı
Bodrum Belediyesi, üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturma hedefiyle, üretici pazarları projesini hayata geçirdi. Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında, üretici pazarlarının ilki Bodrum kapalı pazar yerinde açıldı. “Bodrum’da turizmden önce tarım vardı” diyen Başkan Ahmet Aras, “Üretici pazarları bundan sonra her hafta çarşamba günleri Bodrum’da, cuma günleri Yalıkavak’ta, cumartesi günleri de Ortakent’te kurulacak. İlerleyen günlerde sayının artırılmasını planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.