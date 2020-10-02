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    02.10.2020 - 07:00 |

    Bodrum’un mavisi solmasın

    Bitez’deki deniz dibi temizliğinde 257 kilogram atık toplandı

    Bodrum’un mavisi solmasın

    Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği, Green Destinations Quality Coast sertifikasyon sürecindeki Bitez’de devam etti.
    Bodrum Belediyesi dalış ekibi; iki saat içinde 66 kilogram demir, 58 kilogram cam, 38 kilogram ise metal, 15 kilogram plastik ve 80 kilogram diğer atıklar olmak üzere toplam 257 kilogram atık topladı. Atıklar, ekipler tarafından yerinde ayrıştırılıp geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi. Denizden çıkarılan atıklar arasında araç plakası, valiz, tencere kapağı, yağ tenekesi gibi malzemeler de vardı. “Denize En Çok Mavi Yakışır” etkinliği, önümüzdeki günlerde Bodrum’un farklı kıyılarında devam edecek.

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