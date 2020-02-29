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    29.02.2020 - 00:04 |

    Bodrum’un olmazsa olmazı

    Bodrum denince ilk akla gelenlerden süngerciler, belediyenin katkıları ve Bodrum Deniz Müzesi’nin organizasyonu ile yemekte bir araya geldi.

    Bodrum’un olmazsa olmazı

    Geceye katılan Başkan Ahmet Aras, “Sizlerin hayatında nice hikayelerin olduğunu, yaşadığınız zorlukları, vurgunları, aylarca aileden uzak kuru ekmekle geçirdiğiniz günleri biliyoruz. Bodrum’un tarihinde denizcilerin hayatı çok önemli bir yer alıyor. Anılarınızı yaşatacak Süngercilik Müzesi için ilk adımı attık” dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.
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