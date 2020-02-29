Bodrum’un olmazsa olmazı

Geceye katılan Başkan Ahmet Aras, “Sizlerin hayatında nice hikayelerin olduğunu, yaşadığınız zorlukları, vurgunları, aylarca aileden uzak kuru ekmekle geçirdiğiniz günleri biliyoruz. Bodrum’un tarihinde denizcilerin hayatı çok önemli bir yer alıyor. Anılarınızı yaşatacak Süngercilik Müzesi için ilk adımı attık” dedi.