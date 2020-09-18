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    18.09.2020 - 00:03 |

    Bodrum’un üretici pazarları da ünlü

    Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (TARKO) işbirliği ile açılan üretici pazarlarına vatandaşın ilgisi her geçen gün artıyor.

    Bodrum’un üretici pazarları da ünlü

    Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin stant açtığı pazarlardaki taze ve organik ürünler, TARKO ekiplerince denetleniyor, pazarda yerli üretim dışında ürün bulundurulmuyor.

    Kovid-19 tedbirlerinin alındığı üretici pazarları her hafta çarşamba günleri Bodrum pazaryerinde, cuma günleri Yalıkavak pazaryerinde, cumartesi günleri ise Müskebi pazaryerinde açılıyor.

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