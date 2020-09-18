Bodrum’un üretici pazarları da ünlü

Bodrum ilçe sınırları içinde ikamet eden üreticilerin stant açtığı pazarlardaki taze ve organik ürünler, TARKO ekiplerince denetleniyor, pazarda yerli üretim dışında ürün bulundurulmuyor.



Kovid-19 tedbirlerinin alındığı üretici pazarları her hafta çarşamba günleri Bodrum pazaryerinde, cuma günleri Yalıkavak pazaryerinde, cumartesi günleri ise Müskebi pazaryerinde açılıyor.