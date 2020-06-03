Bol kazanç diledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başlayan kahve, kıraathane ve lokantacı esnafını ziyaret etti. Akın, “Halk sağlığını korumak adına esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.