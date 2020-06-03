03.06.2020 - 07:00 |
Bol kazanç diledi
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başlayan kahve, kıraathane ve lokantacı esnafını ziyaret etti.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başlayan kahve, kıraathane ve lokantacı esnafını ziyaret etti. Akın, “Halk sağlığını korumak adına esnafımızın gerekli özeni göstereceğinden hiç şüphemiz yok. Hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.
Mısır'da Kovid-19'a yakalanan Türk aile ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiMısır'da yeni tip corona virüse (Kovid-19) yakalanan Türk vatandaşları Kader ve Veli Biçer çifti ile çocukları, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.Kovid-19 testi pozitif çıkan 38 yaşındaki Kader Biçer ile koronavirüs semptomları gösteren eşi Veli ve çocukları Ensar (18), Ebrar (12) ile Erva Biçer'i (4) taşıyan Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçak, Kahire Uluslararası Havalimanı'ndan Tekirdağ'daki Çorlu Atatürk Havalimanı'na indi.