Bölge köylerini tüm Türkiye tanıyacak

Kırsal kalkınmaya yıllardır özel önem veren Karabağlar Belediyesi, salgın döneminde üreticilere destek çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda üreticilerin, başta bağları olmak üzere tarlalarına kolay ulaşması amacıyla yeni yollar açılıyor, onarım yapılıyor. Başkanı Muhittin Selvitopu, “Kavacık, eşsiz lezzetteki üzümüyle ünlü. Bunu tüm Türkiye’ye tanıtmak için çabalıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi’nce hazırlanan Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi’ni de gelecek yıllarda hayata geçireceğiz. Tırazlı’da da hayvancılık yapıyor. Ekiplerimizi göndererek ihtiyaçların belirlenmesini sağladık” dedi.