Bölgenin kalp damar hastanesi

Özel Akut Kalp Damar Hastanesi, 20 yıldır bölgenin tanı teşhis ve tedavi merkezi haline geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Necmettin Yakut, “En büyük başarılarımızdan biri hastalarımızın yüzde 95’inin yatarak tedavisi dahil aynı gün içinde teşhis ve tedavisinin tamamlanması” dedi. Bölgenin en büyük özel kalp ve damar hastanesi olduklarını kaydeden Yakut, şunları söyledi:



7/24 hizmet



“Yoğunlukla açık kalp, kalp kapakları ameliyatları, koroner anjiografi ve stentler, kalp pilleri, beyin damarlarının cerrahi tedavisi, kol-bacak arteryel sistem ve varis olarak her türlü venöz sistem operasyonları yapılıyor. Ayrıca daha da önemlisi kamu hastaneleri de dahil bölgede en fazla elektrofizyolojik çalışma denilen kalp ritm bozukluklarının kasık bölgesinden girilerek çok küçük kateter ile yakılarak tedavisi yapılan bir üst dal hastanesidir. Pandemi hastanesi olmadığımız için halen en fazla kalp ameliyatının yapıldığı merkezlerden biriyiz. 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti veriyoruz.”

Op. Dr. Necmettin Yakut, “Ankara’da Yüksek İhtisas Hastanesi, İstanbul’da Koşuyolu Kalp Hastanesi gibi kamunun özel dal hastaneleriyle Türkiye kalp hastalıkları konusunda çağ atlamış ve dünyada parmakla gösterilen bir yer haline geldi. Bu açığı İzmir’de Akut Kalp Damar Hastanesi kapattı. Bu konuda en önemli faktör pandemi döneminde de görüldüğü gibi yetişmiş sağlık elemanı. Hastanemiz aynı zamanda çok iyi bir eğitim merkezi haline döndü. Burada yetişip, kamuya atanan personellerin etkin pozisyona gelmeleri gururumuz” diye konuştu.