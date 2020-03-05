‘Borç yüzde 14 azaldı’

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 31 Mart öncesi başlattığı gece ziyaretlerini belediye başkanlığında da devam ettiriyor.



Kırgöz, CHP İlçe Başkanı Hasan Altıparmak, Kadın Kolları, Gençlik Kolları, ilçe örgütü ve meclis üyeleriyle birlikte Yaylayurt mahallesini ziyaret etti. Mahallenin girişinde kadınlar tarafından karşılanan Başkan Kırgöz, hemşehrileriyle sohbet etti. İstek ve önerileri tek tek dinleyerek not alan Kırgöz, köy kahvesinde vatandaşlarla konuştu.



‘İyiye gidiyoruz’

İlçenin kısa sürede kabuk değiştirdiğini belirten Kırgöz, “Dikili, makûs talihini yeniyor. Bunu da, belediyemizin öncülüğünde başta İzmir Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurumlarımızla birlikte elbirliği ile yapıyoruz” dedi.



Şeffaf ve adil bir belediyecilik anlayışından ödün vermediklerini kaydeden Başkan Kırgöz, belediyenin mali durumu hakkında da vatandaşları bilgilendirdi. Borcu 14 milyon lira azalttıklarını ifade eden Kırgöz, “11 ayda önemli işler yaptık. Çünkü, dersimize iyi çalışmıştık. 88 milyon lirayı aşan borç vardı. Her şeyin daha iyi olması için buradayız” diye konuştu.