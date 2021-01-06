Borçlar sıfırlandı!

Göreve geldiği günden beri ekonomik tedbirler alan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, belediyenin esnafa olan borcunu sıfırladı. Gaziemir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Arda, hedeflerinin vergi sigorta affıyla birlikte başta belediyenin vergi ve sigorta borçlarını kapatmak olduğunu, bunu gerçekleştirdikleri takdirde Avrupa Birliği’nin de gelir getirici projelerinden faydalanabileceklerini dile getirdi.

4 bin 757 lira

DİSK ile imzaladıkları toplu sözleşmede çalışanların menfaatini düşündüklerini kaydeden Başkan Arda, “Kanun Hükmünde Kararname ile belediyemize geçen çalışanların maaşlarını da 1 Temmuz itibariyle diğer personelimizle eşit duruma getirdik. Sadece asgari ücretle çalışan bu arkadaşlarımızın yevmiyeleri yükseldi, ikramiye ve bayram paraları almaya hak kazandılar. Benzer işi yapıp farklı ücret alan işçileri de bulundukları yerden iki kademe yukarı çıkarttık. Bugün belediye işçimiz en az 4 bin 757 lira maaş alıyor. Helali hoş olsun” dedi.

‘İlçe için iyi geçti’

2020 yılının Gaziemir için tüm olumsuzluklara karşın çok iyi geçtiğini sözlerine ekleyen Arda, “Mali açıdan çok umutluyum. Uyguladığımız ekonomik tedbirlerle şimdiye kadar çalışanlarımızın maaşını hiç aksatmadık. Hatta maaşları gününden önce ödemeye başladık. Esnafımıza da vadesi gelmiş bir kuruş borcumuz kalmadı” şeklinde konuştu.

Ambalaj atıkları kasaya

Gaziemir Belediyesi, ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması, ayrıştırılması ve değerlendirilmesi için ihaleye çıktı. Belediye Başkanı Halil Arda’nın başkanlığını yaptığı encümen tarafından yapılan açık artırma usulü ihaleyi, 1 milyon 150 bin lira artı KDV teklifiyle Özmüşler Atık Yönetim Çevre Dan. Hizm. San ve Tic. A.Ş. kazandı. İhale kapsamında, üç yıl boyunca ilçedeki geri dönüşüm atıkları firma tarafından toplanacak. İhaleyle belediye bütçesine önemli bir gelir kazandırılacak.