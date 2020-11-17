‘Borçlar silinecek’

Torbalı Belediyesi’nin yıkılan hizmet binasının zemin katında faaliyet gösteren esnafı yeni işyerlerinde ziyaret eden TTO Başkanı Olgun, odaya borçların silineceğini ifade etti.

Depremde ağır hasar gören Torbalı Belediyesi’nin binası yıkıldı. Binanın zemin katında faaliyet gösteren esnaf, yeni dükkanlarına taşındı; bazıları da yer bulma sıkıntısı yaşadı. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, beraberinde Meclis Başkanı Erkan Aksoy ile birlikte işyeri yıkılan esnafı, yeni mekânlarında ziyaret etti. Depremde zarar gören esnafın odaya olan borçlarının silineceğini belirten Olgun, “Bir taraftan ekonomik sıkıntı, diğer yandan pandemi, şimdi de depremle esnafımız iyice sarsıldı” dedi.

‘Esnaf dertli’

Olgun, “Esnafımız pandemi döneminde çok zarar gördü, aylarca dükkânını açamayan işyerleri oldu. Bugünlerde de ekonomideki durgunluktan dolayı siftah yapamayanlar var. Buna bir de deprem eklenince durum iyice içinden çıkılmaz hal aldı. Depremde işyeri zarar gören esnafımızı ziyaret ettik, hepsi birbirinden dertli. Herkesin esnafımıza sahip çıkması gerekiyor. 20-30 yıldır aynı yerde faaliyet gösteren esnaf için yeni işyeri bulmak veya orada aynı düzeni kurmak kolay olmayacaktır” diye konuştu.

Meclis karar aldı

5174 sayılı TOBB kanununda deprem, sel ve afette zarar gören esnafın odaya olan borçlarının meclis kararıyla silinebildiğini ifade eden Meclis Başkanı Aksoy da, “Meclisimizde karar aldık, ağır ve orta hasarlı binalarda faaliyet gösterip depremde etkilenen üyelerimizin borçlarını sileceğiz. Her zaman üyemizin yanında olmaya çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminde oda başkanımız ve personelimiz fedakâr bir şekilde çalışıyor. 3 ay önce odamızın tüm kaynağını yine meclisimizde aldığımız kararla üyelerimiz için kredi olarak kullandırmıştık. Şimdi de depremde zarar gören esnafımızın yanındayız” dedi.