Bornova Bamyası tohumu ücretsiz dağıtılacak

Bornova Bamyası’nın dünyaca bilinen Bornova Misket Üzümü gibi birlikte ilçenin en önemli tarımsal değerlerinden olduğuna dikkat çeken Başkan Mustafa İduğ, bu değerleri ön plana çıkarmak için önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, Bornova Bamyası’nın tohumluk üretimini yapıp, çiftçilere ücretsiz vereceklerini söyledi.

Misket Üzümü’ne bağ

Salgın sürecinde doğal çevrenin korunması ve tarımsal üretimin öneminin bir kez daha anlaşıldığını dile getiren İduğ, “Bornova Misket Üzümü’ne coğrafi işaret almak için yaptığımız başvuruda son aşamaya geldik. Kayadibi Mahallesi’nde 11 dönümlük yeni bağ oluşturuyoruz. Bu tarımsal değerimizi de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.