Bornova bamyasına coğrafi işaret geldi

Bornova Belediyesi’nin ilçeye özgü tarım ürünlerini geleceğe taşıma vizyonu kapsamında Bornova Kınalı Bamyası için yaptığı Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün başvurusu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan değerlendirmenin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan onay aldı.

Coğrafi İşaretle bir yandan hem üreticileri hem de tüketicileri korumayı amaçlarken, diğer yandan da Bornova’ya özgü marka ürünlerle tarımsal ürün piyasasını hareketlendirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Mustafa İduğ, “Coğrafi işaretli ürünler, geleneksel bilgi ve kültürel değerlerimizin korunmasının dışında tüketiciler tarafından daha fazla talep edildiği için üreticilere pazarlama konusunda da büyük avantajlar sağlıyor” diye konuştu.

İlk hasat yapıldı

Öte yandan Bornova Belediyesi adına tescilli bamyanın ilk hasadı Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer’in katılımıyla gerçekleştirildi. Taşer, “Kınalı Bamya tohumu üretip Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifimizin de katkısıyla köylülerimize dağıtacağız” dedi.

Yeni birimle hızlı çözüm

Bornova Belediyesi’nin Park ve Bahçeler ile Fen İşleri şantiyesini denetleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ihtiyaçları karşılamak için daha etkin, verimli ve proaktif çalışacaklarını söyledi. Belediyenin güçlü olduğunun altını çizen İduğ, “Eski İş Bankası binasını belediyemize kazandırdık. Burada faaliyete geçecek olan birimimiz, Bornova sınırları içerindeki sorunların çözümünde eğer yetki İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeyse, hızlıca yetkililerle iletişime geçecek. Böylece sorunlar hemen çözüme kavuşturulacak” diye konuştu.