Bornova Basket’te yabancılar ayrıldı

Türkiye Basketbol Ligi’nde Play Off hattında yer alan Bornova BLD’de, verilen süresiz arada yabancı oyunculardan Donte Clark ayrıldı. Hasan Rızvic ise takımda kaldı. Genel Menajer Çağlar Karabulut, kararı oyunculara bıraktıklarını belirtti, “Umarım ülke olarak geçirdiğimiz bu zor günleri, bir an önce geride bırakır ve basketbolun güzelliklerini konuşuyor oluruz” dedi.