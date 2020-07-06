Bornova Belediyesi zumbayla rahatlatıyor

Kontrollü normalleşme sürecinde spor kurslarını açık alanlara taşıyan Bornova Belediyesi, Zumba derslerine de başladı. Büyükpark içinde bulunan halı sahada yapılan eğitimlere katılan kadınlar, dans ederek eğlence dolu zaman geçirdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Salgın nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımızı, tüm tedbirleri alarak kapalı alanlardan açık alanlara taşıyoruz” diye konuştu.