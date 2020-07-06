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    HaberlerEge Haberleri Bornova Belediyesi zumbayla rahatlatıyor
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    06.07.2020 - 00:01 |

    Bornova Belediyesi zumbayla rahatlatıyor

    Bornova Belediyesi zumbayla rahatlatıyor

    Kontrollü normalleşme sürecinde spor kurslarını açık alanlara taşıyan Bornova Belediyesi, Zumba derslerine de başladı. Büyükpark içinde bulunan halı sahada yapılan eğitimlere katılan kadınlar, dans ederek eğlence dolu zaman geçirdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Salgın nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımızı, tüm tedbirleri alarak kapalı alanlardan açık alanlara taşıyoruz” diye konuştu.

    Takılar cansız mankenlere takıldıKarabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
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