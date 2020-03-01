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    HaberlerEge Haberleri Bornova Belediyespor adım adım Play Off’a
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    01.03.2020 - 00:00 |

    Bornova Belediyespor adım adım Play Off’a

    Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bornova Belediyespor, Play Off’a kalma yolunda büyük önem taşıyan Mamak Belediyespor karşılaşmasından 90-68 galip ayrıldı.

    Bornova Belediyespor adım adım Play Off’a

    Kritik maçta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’da takımı yalnız bırakmadı. Maçı tribünlerden izleyen Başkan İduğ, maç sonunda oyuncuları ve teknik direktörü tebrik etti. Başkan İduğ, Mamak Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Koçak’a da çiçek verdi. Yeşil beyazlılar Play Off iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.

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