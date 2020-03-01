01.03.2020 - 00:00 |
Bornova Belediyespor adım adım Play Off’a
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Bornova Belediyespor, Play Off’a kalma yolunda büyük önem taşıyan Mamak Belediyespor karşılaşmasından 90-68 galip ayrıldı.
Kritik maçta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’da takımı yalnız bırakmadı. Maçı tribünlerden izleyen Başkan İduğ, maç sonunda oyuncuları ve teknik direktörü tebrik etti. Başkan İduğ, Mamak Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Koçak’a da çiçek verdi. Yeşil beyazlılar Play Off iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.