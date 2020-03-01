Bornova Belediyespor adım adım Play Off’a

Kritik maçta Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’da takımı yalnız bırakmadı. Maçı tribünlerden izleyen Başkan İduğ, maç sonunda oyuncuları ve teknik direktörü tebrik etti. Başkan İduğ, Mamak Belediyespor Kulüp Başkanı Ramazan Koçak’a da çiçek verdi. Yeşil beyazlılar Play Off iddiasını güçlü bir şekilde sürdürdü.