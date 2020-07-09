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    HaberlerEge Haberleri Bornova Belediyespor’un sultanları 2. Lig’de
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    09.07.2020 - 00:00 |

    Bornova Belediyespor’un sultanları 2. Lig’de

    Bornova Belediyespor Yıldız Voleybol Takımı tamamı altyapıdan yetişen genç oyuncuları ile Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi’ne yükseldi. 2019-2020 sezonunda Voleybol Bayanlar Bölgesel Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan yeşil beyazlıların Ocak ayında Balıkesir’de düzenlenen finallerde elde ettiği 3.lük bir üst lige yükselme hakkını getirdi.

    Bornova Belediyespor’un sultanları 2. Lig’de

    Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeni sezon için düzenlemeye giden Türkiye Voleybol Federasyonu 2020-2021 sezonunda Bornova Belediye Spor Voleybol Takımı’nın Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edeceğini açıkladı. Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ, “Genç oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. En büyük sevincimiz bu başarının tamamı altyapıdan yetişen bir kadroyla gelmesi. Önceliğimiz sporcu yetiştirmek, gençlerimizin önünü açmak. Bornova’da tesisleşme ve altyapıya olan yatırımlarımız sürecek” dedi.

    Küçük çocuğa sigara içirmeye çalıştığı iddia edilen kişi yakalandMardin'in Kızıltepe ilçesinde küçük yaştaki çocuğa sigara içirmeye çalıştığı ve bu anları sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
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