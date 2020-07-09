Bornova Belediyespor’un sultanları 2. Lig’de

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte yeni sezon için düzenlemeye giden Türkiye Voleybol Federasyonu 2020-2021 sezonunda Bornova Belediye Spor Voleybol Takımı’nın Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele edeceğini açıkladı. Bornova Belediye Başkanımız Dr. Mustafa İduğ, “Genç oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. En büyük sevincimiz bu başarının tamamı altyapıdan yetişen bir kadroyla gelmesi. Önceliğimiz sporcu yetiştirmek, gençlerimizin önünü açmak. Bornova’da tesisleşme ve altyapıya olan yatırımlarımız sürecek” dedi.