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    HaberlerEge Haberleri Bornova çınarları unutmadı
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    19.05.2020 - 07:00 |

    Bornova çınarları unutmadı

    Sıcak pazar gününde kısıtlı süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri Bornovalılar, yeşil alanları tercih etti.

    Bornova çınarları unutmadı

    Sıcak pazar gününde kısıtlı süreyle sokağa çıkmalarına izin verilen 65 yaş üzeri Bornovalılar, yeşil alanları tercih etti. Büyükpark, Âşık Veysel Rekreasyon Alanı, Çamdibi Atatürk Parkı ve Pınarbaşı Çamlık Parkı, bu yaş grubuyla güzelleşti. Rekor sıcaklıkların kaydedildiği günde kendilerine tanınan süreyi parklarda geçiren çınarlar, sokağa çıkmanın keyfini ağaçların gölgesinde, çimler üzerinde oturarak çıkardı.
    Özel ilgi var
    Sokağa çıkmalarına kısıtlama getirildiği günden bu yana 65 yaş üzeri vatandaşlarla özel olarak ilgilendiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “İki aydır çınarlarımızın alışverişlerini yaparak evlerine teslim ediyoruz. Vergilerini ödemek isteyenlerin kapısına gidiyoruz. Evlerindeyken biz onlar için çalışıyoruz. Hafta bir kez sokağa çıktıkları kısıtlı anlarda da yanlarındayız. Hafta içerisinde de kendileri için hazırladığımız hijyen kitlerinin dağıtımına başlayacağız” diye konuştu.

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