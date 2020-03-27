Bornova farkı

Kaynaklarını etkin ve verimli kullanan Bornova Belediyesi, tasarruflarını yatırıma dönüştürdü. Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 8 ayda hayata geçirdiği projeler sayesinde 2018’de 31 milyon lira olan yatırım bütçesini yüzde 81 artırdı, 2019’da 69 milyon lira olarak gerçekleştirdi. Araç filosunu yeni araç ve iş makineleri ile güçlendiren, temizlik hizmetini öz kaynakları ve kendi personeli ile vermeye başlayan Bornova Belediyesi, kiralara ödenen parayı yatırıma ayırdı. 2019 yılı gelir bütçesini yüzde 92, gider bütçesini ise yüzde 90 gibi yüksek oranda yaptı; hayalci değil, gerçekçi olduğunu ortaya koydu.

Bizi izlemeye devam edin

Mali disiplinle kendi ayakları üzerinde daha güçlü durabilen kurum yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Başkanı İduğ, “Bu hedefi meclisimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştireceğimize inancım tam. 2019’da fiziki yatırımlarımızın yanında, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimize eğitim ile spora özendirmek amacıyla büyük projelerin temellerini attık. 2019’da araç filomuzu 36 milyon lira ile yeniledik. Kamulaştırma ve hizmet binası olarak kullanılmak üzere 15.7 milyon liralık taşınmaz aldık. Bunun yanında, bütçemizden kaynak ayırmadan kentimizin kalkınması için sadece paydaşlarımızla yaptığımız çalışma sonucunda, 3.5 milyon lira değerinde üç taşınmazı belediyemize kazandırdık. Bizi izlemeye devam edin” dedi.

Ekonomiye pazaryeri dopingi

Yatırımlarını artıran Bornova Belediyesi, hizmete açtığı klasik semt pazarları ve sektörel pazarlarla kent ekonomisinin büyümesine katkı sağladı. Antikadan tekstile, ikinci el eşyadan kadınların el emeği ürünlerine pek çok alanda haftanın her gün açık olan Özkanlar Yeni Bornova Pazarı, İnönü ve Atatürk mahallesi pazaryerleri ile ayda 14 milyon liralık “Pazar Ekonomisi” yarattı.

Büyütmek için çalışıyoruz

Bu yıl açacakları pazaryerleri ile hacmin katlanacağını ifade eden Başkan Dr. Mustafa İduğ, “Pazarlar ekonominin nabzını tutuyor. Vatandaş alışverişinin yüzde 72’sini pazardan yapıyor. Uygun fiyatla taze ürün alıyor. Pazarlarımız İzmir’in her yerinden insanı ilçemize çekiyor. Lokantalar, taksiler, dolmuşlar, bakkallar yani, ekonominin her bileşeni bu hareketten nasibini alıyor. ‘Bornova’yı büyütmeye geliyoruz’ demiştik, büyütmek için de çalışıyoruz” dedi.

Üç mahalleye daha kurulacak

Bornova Belediyesi, bu yıl 3 yeni pazaryeri daha açmayı planlıyor. Bunlar; projesi hazırlanan ve içinde düğün salonunun da bulunacağı Naldöken Pazaryeri ile Kandere ve Kızılay Mahallesi’nde hizmet verecek butik tarzdaki pazaryerleri.

Geçen yıldan bugüne yatırım

- 36 milyon liralık araç satın alındı.

- Hizmet binalarına 15.7 milyon ödendi.

- Yol bakım ve onarımına 7 milyon harcandı.

- Yapım işleri için 4.5 milyon ödendi.

- Okul, kamu kuruluşları ve hizmet binaları bakımı için 5.8 milyon harcandı.

Diğer alanlara ayırılan bütçe

- BELGEM ve Dijital Sınıf’a 2 milyon

- Dezavantajlı gruplara 6 milyon sosyal yardım yapıldı.

- Spor, sosyal ve eğitim alanlarına 13.6 milyon.

- Sanatsal ve kültürel etkinlik ve projelere 2.3 milyon

- Amatör kulüplere 1.2 milyon destek.

- Çevre ve insan odaklı çeşitli projeler için 750 bin liralık dış kaynaklı hibe.