Bornova, inovasyonda eğitim merkezi olacak

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın imzaladığı ön protokole göre teknoloji ve inovasyon farkındalığının artırılması amacıyla eğitim ve işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecek.



Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan İduğ, “Bu protokol ile Bornova özelinde birlikte yürütülebilecek projeler değerlendirilecek, Bornova’ya değer katacak işlerin önü açılacaktır. Gençler için, girişimciler için, kadınlarımız için bu işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorumdiye konuştu.



İşbirliğinin ardından Bornova’nın Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline dönüşeceğini ifade eden Hazır ise “Bornova’da teknoloji alanında büyük bir potansiyelimiz var” dedi.