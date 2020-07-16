BİST117.741-0.56EURO7.820.02USD6.850.05ALTIN399.21-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bornova, inovasyonda eğitim merkezi olacak
    ABONE OL
    16.07.2020 - 00:03 |

    Bornova, inovasyonda eğitim merkezi olacak

    Bornova Belediyesi, Habitat Derneği işbirliğiyle inovasyon ve teknoloji geliştirme çalışmalarına başladı.

    Bornova, inovasyonda eğitim merkezi olacak

    Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın imzaladığı ön protokole göre teknoloji ve inovasyon farkındalığının artırılması amacıyla eğitim ve işbirliği çalışmaları gerçekleştirilecek.

    Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda düzenlenen imza töreninde konuşan İduğ, “Bu protokol ile Bornova özelinde birlikte yürütülebilecek projeler değerlendirilecek, Bornova’ya değer katacak işlerin önü açılacaktır. Gençler için, girişimciler için, kadınlarımız için bu işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorumdiye konuştu.

    İşbirliğinin ardından Bornova’nın Ege Bölgesi’nin inovasyon merkezi haline dönüşeceğini ifade eden Hazır ise “Bornova’da teknoloji alanında büyük bir potansiyelimiz var” dedi.

    TBMM'de "demokrasi nöbeti" başladıGençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilden Ankara'ya getirilen sporcuların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamındaki "demokrasi nöbeti" başladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Tüm camilerde saat 00:13’te sela okunacak

    Son dakika... Tüm camilerde saat 00:13’te sela okunacak

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Tek tek açıklandı! Ek tazminat, elektrik ve su indirimi, ücretsiz…

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Cumhurbaşkanı başdanışmanı açıkladı: Organizasyonun şeması ve bağlantıları

    Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

    Hiranur'un hiç görmediği babasını darbeci askerler tankla şehit etmişti

    Sıradaki Haber