06.02.2020 - 00:46 |
Bornova markası Tarım Fuarı’nda
Bornova Belediyesi, ‘Bornova’ etiketiyle markalaştırılan ilçeye özgü tarımsal ürünleri bu yıl 15’incisi düzenlenen Agroexpo Fuarı’nda sergileyecek.
Kayadibi Mahallesi’nden elde edilen bal da stantta yer alacak.
Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.