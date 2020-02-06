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    HaberlerEge Haberleri Bornova markası Tarım Fuarı’nda
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    06.02.2020 - 00:46 |

    Bornova markası Tarım Fuarı’nda

    Bornova Belediyesi, ‘Bornova’ etiketiyle markalaştırılan ilçeye özgü tarımsal ürünleri bu yıl 15’incisi düzenlenen Agroexpo Fuarı’nda sergileyecek.

    Bornova markası Tarım Fuarı’nda

     Kayadibi Mahallesi’nden elde edilen bal da stantta yer alacak.

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