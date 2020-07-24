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    HaberlerEge Haberleri Bornova, potada takviyeler sürüyor
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    24.07.2020 - 00:00 |

    Bornova, potada takviyeler sürüyor

    Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Bornova Belediyespor, ligin en tecrübeli oyuncularından Orbay Kaya ile sözleşme imzaladı.

    Bornova, potada takviyeler sürüyor

    Süper Lig’de İTÜ ve Pınar Karşıyaka formalarını giydikten sonra TBL’de Balıkesir, Maliye Milli Piyango, Gelişim Koleji, Büyükçekmece, Gediz Üniversitesi, Acıbadem Üniversitesi, Samsun BŞB, Türk Telekom ve Manisa BŞB’de oynayan 38 yaşında, 2.03 boyundaki forvet geçen sezonu TB2L’de Ege Üniversitesi’nde geçirdi.

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