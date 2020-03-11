Bornova tarihini turlarla öğrenin

Bornova Belediyesi, ilçenin 8 bin 500 yıllık tarihini tanıtmak üzere şehir turlarına başladı. Ege Bölgesi’nin en eski yerleşimlerinden olan Yeşilova Höyüğü’nden Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda Türk Ordularının İzmir’e girişini izlediği yerde bulunan Belkahve’deki Ata Anı Evi’ne kadar çeşitli noktalar gezilebiliyor.

Restorasyonlara devam

Dünyaca ünlü Ozan Homeros’un da Bornova’da yaşadığını hatırlatan Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Haziran’a kadar her Perşembe saat 09.00 ve 14.00 olmak üzere gerçekleştireceğimiz gezilerle Yeşilova Höyüğü, Ata Anı Evi ile Dramalılar Köşkü ve Müzesi’ni tanıtacağız. Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi ve Belkahve Ata Anı Evi’ni 2019 Nisan ayından bu yana toplam 38 bin kişi ziyaret etti. Kağıt Müzesi’nden Etnografya Müzesi’ne kadar görülmesi gereken çok gezilebilecek yer var. Bu müzelere Girit Anı Evi’ni ekleyeceğiz. Ayakkabı Müzesi’ni de geliştireceğiz. Son dört yılda gerçekleştirdiğimiz tarihi bina restorasyonlarını biri hariç kendi imkanlarımızla gerçekleştirdik. Tarihi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.