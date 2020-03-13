Bornova ve Gaziemir adayları açıklandı

İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, iki ilçenin başkan adayını daha açıkladı. Buna göre; Bornova’da Hasan Ali Karaman, Gaziemir’de de Serdar Muçay aday gösterildi. Sürekli, “Genel Merkezimiz, her 2 ilçemizde yaptığımız temayül yoklamaları ve saha çalışmalarımızın işaret ettiği 3’er arkadaşımız arasından bir ismi belirledi. Karşıyaka, Çeşme, Foça, Menemen ve Ödemiş’te ise değerlendirme devam ediyor. Bunları da önümüzdeki günlerde belirleyip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Sürekli, yeni arkadaşlarıyla birlikte, AK Parti bayrağını en iyi şekilde taşıyıp İzmir’e ve Türkiye’ye hizmet etmeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.