‘Bornova yanınızda’

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremde evsiz kalan , yardımseverlerin desteğiyle kavuşturdukları yeni evlerinde ziyaret etti. Depremzede ailelere moral veren İduğ, “İzmir ortaya koyduğu dayanışma ile tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olacağız” dedi. Depremzede ailelere ve çocuklara sürpriz hediyeler götüren İduğ, “Konut sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve duyarlı vatandaşlarımız çağrılarımıza karşılık verdi. Çok sayıda aile, soğuk kış günlerinde sıcak yuvalarına kavuştu. Konut dışında eşya ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugün kendilerini ziyaret ederek ne gibi ihtiyaçları olduğunu sorduk” diye konuştu.