BİST1.3140.00EURO9.350.16USD7.88-0.09ALTIN466.311.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri ‘Bornova yanınızda’
    ABONE OL
    24.11.2020 - 00:03 |

    ‘Bornova yanınızda’

    ‘Bornova yanınızda’

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremde evsiz kalan , yardımseverlerin desteğiyle kavuşturdukları yeni evlerinde ziyaret etti. Depremzede ailelere moral veren İduğ, “İzmir ortaya koyduğu dayanışma ile tüm Türkiye’ye örnek oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sizlerin yanında olacağız” dedi. Depremzede ailelere ve çocuklara sürpriz hediyeler götüren İduğ, “Konut sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve duyarlı vatandaşlarımız çağrılarımıza karşılık verdi. Çok sayıda aile, soğuk kış günlerinde sıcak yuvalarına kavuştu. Konut dışında eşya ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Bugün kendilerini ziyaret ederek ne gibi ihtiyaçları olduğunu sorduk” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

    2,4,6,8 kıtalık Öğretmenler Günü şiirleri | 24 Kasım en güzel, en anlamlı Öğretmenler Günü şiirleri...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Emekli olmayı bekleyen milyonları ilgilendiriyor! Borçlanmak gerekecek...

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Koronavirüs İstanbul'u esir aldı

    Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

    Son dakika: FETÖ'ye ağır darbe! Türkiye'ye getirildi

    Sıradaki Haber