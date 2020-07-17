17.07.2020 - 00:02 |
Bornova yolları yepyeni olacak
Bornova Belediyesi’nin ilçedeki yolları yenilemek için başlattığı kapsamlı çalışma devam ediyor.
Son olarak Pınarbaşı’ndaki sokaklarda asfalt serim çalışmaları başladı. İlçenin muhtelif mahallelerinde toplamda 7 kilometrelik alana 10 bin ton asfalt serim çalışması yapılması planlanıyor. Ayrıca sokaklarda oluşan deformasyonların giderilmesi için de 2 bin 500 ton asfalt kullanılacak.
Şırnak'taki olayda yeni gelişme! Baba konuştu: Taciz, tecavüz söz konusu değilŞırnak'ta görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan kamu görevlisinden şikayetçi olan baba A.İ, "Sosyal medyada iddia edildiği gibi taciz, tecavüz gibi bir durum söz konusu değildir. Sadece kızımın ensesinden çekip, bırakıyor. Kız da korkup, bağırıp dışarı kaçmış. Kapı komşuları da durumu görünce olay kolluk güçlerine bildiriliyor." dedi.