Bornova yolları yepyeni olacak

Son olarak Pınarbaşı’ndaki sokaklarda asfalt serim çalışmaları başladı. İlçenin muhtelif mahallelerinde toplamda 7 kilometrelik alana 10 bin ton asfalt serim çalışması yapılması planlanıyor. Ayrıca sokaklarda oluşan deformasyonların giderilmesi için de 2 bin 500 ton asfalt kullanılacak.