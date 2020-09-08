08.09.2020 - 00:02 |
Bornova’da 9 Eylül korteji
Bornova’da 9 Eylül coşkusu, balkonlarda yaşanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan programda gündüz resmi törenler yapılacak.
Akşam ise Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarların katılacağı kortej yürüyüşü düzenlenecek. Etkinlikler yarın saat 10.00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği’ne çelenk konulması ile başlayacak. Kortej yürüyüşü ise Çevre yolu Bornova Viyadükleri altından saat 19.22’de başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’nun yapacağı konuşma ile sona erecek.