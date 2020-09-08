BİST1.0970.97EURO8.80-0.05USD7.450.04ALTIN462.13-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bornova’da 9 Eylül korteji
    ABONE OL
    08.09.2020 - 00:02 |

    Bornova’da 9 Eylül korteji

    Bornova’da 9 Eylül coşkusu, balkonlarda yaşanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan programda gündüz resmi törenler yapılacak.

    Bornova’da 9 Eylül korteji

    Akşam ise Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarların katılacağı kortej yürüyüşü düzenlenecek. Etkinlikler yarın saat 10.00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği’ne çelenk konulması ile başlayacak. Kortej yürüyüşü ise Çevre yolu Bornova Viyadükleri altından saat 19.22’de başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’nun yapacağı konuşma ile sona erecek.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

    Okullar ne zaman açılacak 2020, açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim olacak mı?

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Emekli olacak milyonları ilgilendiriyor! 1 gün yıllar kaybettiriyor...

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    Fransız bakandan Türkiye'ye tehdit!

    KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS lisans genel yetenek-kültür soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    KPSS soruları-cevapları açıklandı mı 2020? KPSS lisans genel yetenek-kültür soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

    Sıradaki Haber