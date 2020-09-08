Bornova’da 9 Eylül korteji

Akşam ise Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, meclis üyeleri, bürokratlar ve muhtarların katılacağı kortej yürüyüşü düzenlenecek. Etkinlikler yarın saat 10.00’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önündeki 9 Eylül Şehitliği’ne çelenk konulması ile başlayacak. Kortej yürüyüşü ise Çevre yolu Bornova Viyadükleri altından saat 19.22’de başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’nun yapacağı konuşma ile sona erecek.