Bornova’da beton üretimi hızlandı

Bornova Belediyesi, ağustos ayında yenileyip işler hale getirdiği beton santralinin üretim kapasitesini 5 bin metreküpe çıkardı. Üretilecek beton, yapım çalışmalarına başlanan Meriç, Altındağ Merkez ve Çamkule mahallelerindeki yeni yollar ve yenileme çalışmaları için kullanılacak.

Önemli bir kalem olan beton maliyetini en az yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Günlük üretim kapasitemiz 100-120 metreküp arasında. Piyasadan metreküpünü ortalama 223 liraya aldığımız betonun bize maliyeti 96.5 lira. Sağladığımız tasarrufu başka alanlara yönlendiriyor, yeni yatırımların önünü açıyoruz” dedi.

632 bin lira tasarruf

Bornova Belediyesi, beton santralinde her metreküp için 126.5 lira kar ediyor. Yılda ortalama 5 bin metreküp beton üretildiğinde 1 milyon 115 bin lira olan maliyet 482 bin 500 liraya inecek ve yıllık 632 bin 500 lira tasarruf edilmiş olacak.