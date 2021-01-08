BİST1.5220.00EURO9.01-0.13USD7.34-0.06ALTIN452.510.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bornova’da beton üretimi hızlandı
    ABONE OL
    08.01.2021 - 07:00 |

    Bornova’da beton üretimi hızlandı

    Bornova Belediyesi, ağustos ayında yenileyip işler hale getirdiği beton santralinin üretim kapasitesini 5 bin metreküpe çıkardı.

    Bornova’da beton üretimi hızlandı

    Bornova Belediyesi, ağustos ayında yenileyip işler hale getirdiği beton santralinin üretim kapasitesini 5 bin metreküpe çıkardı. Üretilecek beton, yapım çalışmalarına başlanan Meriç, Altındağ Merkez ve Çamkule mahallelerindeki yeni yollar ve yenileme çalışmaları için kullanılacak.
    Önemli bir kalem olan beton maliyetini en az yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Günlük üretim kapasitemiz 100-120 metreküp arasında. Piyasadan metreküpünü ortalama 223 liraya aldığımız betonun bize maliyeti 96.5 lira. Sağladığımız tasarrufu başka alanlara yönlendiriyor, yeni yatırımların önünü açıyoruz” dedi.
    632 bin lira tasarruf
    Bornova Belediyesi, beton santralinde her metreküp için 126.5 lira kar ediyor. Yılda ortalama 5 bin metreküp beton üretildiğinde 1 milyon 115 bin lira olan maliyet 482 bin 500 liraya inecek ve yıllık 632 bin 500 lira tasarruf edilmiş olacak.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Sıradaki Haber