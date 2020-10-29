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    29.10.2020 - 00:05 |

    Bornova’da fener alayı saat 19.23’te

    Bornova’da dün başlayan 29 Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, bu akşam saat 19.23’de gerçekleştirilecek Fener Alayı ile tamamlanacak. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Özkanlar’dan başlayıp, Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek kortejde halkı selamlayacak. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı kortej, Özkanlar’dan başlayıp Bornova Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

    Bornova’da fener alayı saat 19.23’te

    Bornova Belediye Bandosu ve anons aracı da, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu tüm Bornovalılara yaşatmak için sokaklarda olacak. Saat 14.00’de Çamdibi’nde, 16.00’da ise Pınarbaşı’nda vatandaşların bayramı kutlanacak. Bornova Belediyesi’nin İnci Vakfı ile birlikte Naldöken’deki dezavantajlı ailelerinin çocuklarından kurduğu Çocuk Orkestrası’nın vereceği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ise saat 17.00’de on-line olarak yayınlanacak.

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