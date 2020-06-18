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    HaberlerEge Haberleri Bornova’da hazırlıklar tamam
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    18.06.2020 - 00:00 |

    Bornova’da hazırlıklar tamam

    Bornova Belediyesi, 3 aydır kapılarını kapatan stat başta olmak üzere tüm spor tesislerini dezenfekte etti.

    Bornova’da hazırlıklar tamam

    Statta 21 Haziran Pazar günü oynanacak Altay-Akhisarspor maçı öncesi uzman ekipler, soyunma odaları, koridorlar, basın ve protokol tribünü, basın, hakem ve gözetmen odaları, toplantı alanları ile görevlilerin kullanacağı diğer alanları koronovirüse karşı güvenli hale getirdi.

    ‘Kurslar başlıyor’

    İlçede Altındağ Atatürk Spor Kompleksi ve açık-kapalı yüzme havuzlarının bulunduğu Işıkkent Spor Tesisleri ile başlaması planlanan kurslar öncesi halı sahaların da içinde olduğu tüm spor tesisleri dezenfekte edildi. Spor tesislerini normalleşme sürecine hazır hale getirdiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Koronavirüs salgını boyunca sosyal medya hesaplarımız üzerinden devam eden spor kurslarımızı tekrar başlatmayı planlıyoruz. Tüm tesislerimizi dezenfekte ettik, belirli aralıklarla da etmeye devam edeceğiz. Sporcular ve kurslardan yararlanacak çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Tedbirlerimizi alarak yavaş yavaş yeni normale ayak uyduracağız” dedi.

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