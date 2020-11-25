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    25.11.2020 - 00:02 |

    Bornova’da kadın farkı

    Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne göre, Bornova eğitimde birinci sırada yer aldı. Belediye, kadın çalışanlarla dikkat çekti

    Bornova’da kadın farkı

    Yanındayız Derneği, Kanada Büyükelçiliği ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde dört ana kategoride hazırlanan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksine göre, eğitim kategorisinde ilk sırada 96 puanla Bornova yer aldı. Bornova Belediyesi de 3’ü başkan yardımcısı, 18’i birim müdürü olmak üzere kadın çalışanlara verdiği sorumluluk ve çalışan sayısıyla nüfusu 100 binin üzerinde olan 274 ilçe arasında 5’inci oldu.

    Emin ellerde

    Eğitim, sağlık ve spor, ekonomik hayat ve kaynaklara erişim ile politik katılım ve karar alma süreçlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine uygunluklarının ölçüldüğü genel sıralamada ise 6’ıncı sırada yer aldı. ‘Kadın kenti’ vizyonuyla 7 belediye başkan yardımcısından 3’ünün, 33 müdürlükten de 18’inin kadın bürokratlara emanet edildiği Bornova Belediyesi başta olmak üzere kamu kurumları ve siyasi partilerdeki toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki duyarlılık araştırma sonuçlarına da yansıdı. Bornova, kadınların yönetim süreçleri ve siyasi çalışmalara katılımın ölçüldüğü ‘Politik katılım ve karar alma’ kategorisinde altıncı, belediyede çalışan kadın sayısı sıralamasında da beşinci oldu.

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