Bornova’da misket zamanı

Çamiçi Mahallesi’nde 5 dönümlük kiralık arazide yetiştirilen Bornova Misketi, Kayadibi Mahallesi’nde köy tüzel kişiliğinden devri tamamlanan 11 dönümlük alanda üretilecek. Üzümün Bornova’nın önemli değerlerinden olduğunu söyleyen Başkan Mustafa İduğ, şunları dile getirdi:

Modern üretim

“Bu değerimizi yaşatıp, geliştirmek için her şeyi yapıyoruz. Bu anlayışla üretimimizi daha modern hale getirmek ve daha çok ürün elde etmek için yeni bir bağ oluşturuyoruz.” Çamiçi’ndeki üzüm bağında üretim bir süre daha devam edecek.

Buradan aşı yöntemiyle alınacak fidanlar, arazi düzenleme çalışmaları devam eden yeni bağın oluşturulmasında kullanılacak. Yaklaşık 1.200 fidanla oluşturulacak yeni bağdan üçüncü yıldan itibaren 10 ton üzüm hasadının yapılması bekleniyor.