Bornova’da mutluluk yılı

2020 projelerini Milliyet Ege’ye anlatan Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Elimde tespih çay içmeye gelmedim. O zaman işyerimde otururdum” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, 2020’yi hizmet ve mutluluk yılı ilan etti. “Açıkladığımız her projeyi yapacağız” diyen İduğ, 2020 bütçesini tamamen kullanacaklarını belirtti. Gider konusunda rekabetçi bir sistem kurduklarını dile getiren İduğ, “Satın alma maliyetlerini düşürdük. Bazı ürünlerde 100 liralık malı 25 liraya alıyoruz. Satan değil, alan suçlu. 2019 yüzde 40 civarında bir karımız oldu. Belediyenin nakit akış tablosu da gayet iyi, 2020’nin 12. ayında ödenecek parayı biliyoruz. Gelir kalemlerimizde artış var. 22 bin borç dosyamız vardı. 2 bine düştü. Belediyenin parası kendi paramız, en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Beklemeye tahammülümüz yok. Elimde tespih çay içmeye gelmedim. O zaman işyerimde otururdum. Bulunduğumuz yeri büyütmek istiyoruz” dedi. 2020’de çok sayıda pazaryeri, kreş ve taziye evi açacaklarını ifade eden İduğ, şöyle konuştu:

Vatandaşa öncelik

“Naldöken’de bir pazaryeri ve üstüne de düğün salonu yapacağız. Zafer Mahallesi’nde de düğün salonu ve pazaryeri projesini hayata geçireceğiz. ‘Özkanlar projesini açabilecek misiniz?’ diye soruluyordu. Cumartesi pazarının cirosu 3 milyon lira, perşembe sosyete pazarı geliyor. Özkanlar Pazarı hep açık kalacak. Salı günleri kadın üretici pazarı olacak. 12 köyümüzün kadınlarının ürettiği ürünlerini kendi araçlarımızla pazara taşıyacağız. Akşam yine evlerine bırakacağız. Arka sokaklardan itibaren kreşler açacağız. Gelir getirici enstrümana da ihtiyaç var. 5 öğretmen 5 de gönüllü anne düşünüyoruz. Evde oturan, emeklilik hayatında ne yapabilirim diyenler var. Taziye evlerini kiralama sistemiyle artıracağız. Dört tane var 15’e kadar çıkacak. Ayrıca, model olmasını arzu ettiğim bir proje var. Bir mıntıka ekibiyle sokaklarda eksikleri görüp düzeltecek bir modeli devreye soktuk. 40 kişilik ekip olacak. Şikayet almadan hizmet etme yöntemi.”

2020’de kadrolarını genişleteceklerini dile getiren İduğ, “Nitelikli isimleri katıyoruz. Belediyemiz içinizdeki değerleri de ortaya çıkarıyoruz. Mimar, mühendis var, yıllarca hizmet etmiş ama cam tavana takılmış; onları da dinliyorum. Herkesin katkı koymasını hedefliyorum. 2 bin 40 kişiyle başladım. Emekli olanların yerlerine yeni isimler alıyorum. İhtiyaç varsa eleman alıyoruz. 2020 yılı Bornova halkının mutlu olacağı, şikayetlerin azalacağı bir yıl olacak. Deneyimlerimizi paylaştığımız, bir arada çalıştığımız diyalog yılı olacak” diye konuştu.

500 milyon kasada

Bornova Meydanı’nda bir binayı satın aldıklarını, belediyeye ait dershaneyi buraya taşıyacaklarını, 36 sınıfla 10 bin öğrenciye destek vereceklerini belirten İduğ, “Asıl amacımız Bornova’da kurumları birbirine yaklaştırmak. İlçe emniyet müdürlüğümüzü Bornova merkezdeki binamızın üç katına yerleştireceğiz. İZTO ve EBSO’nun şubeleri meydanda hizmet verecek. 200 milyonluk belediye hizmet binası projemiz vardı ama öncelikli değil. Belediyenin arkasındaki İş Bankası binasını aldık. Binamızın bitişiğinde Telekom binasını kiraladık. Dışarıdaki tüm müdürlükleri bu iki binaya taşıyıp kampus belediye noktasına getirdik. 200 milyon lira kasada kaldı. Araç kiralama yerine satın almayı tercih ettik. Bu da kasamızda 300 milyon lira kalması anlamına geliyor” dedi.

EN ÖNEMLİ PROJEM

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, en önemsediği projeyi de anlattı. Yusuf Tırpancı tribün kapatma ve amatör evi projesinden bahseden İduğ, “Orada iki saha var. Açık tribün var. Tribün yapıyoruz. Dört soyunma odası yapacağız. İzmir’de 9 bin maç oynanıyor. 4 bini Bornova’da oynanıyor. Bunu 6 bine taşıyacağız. Bornova bir müsabaka yeri olacak. Altay ve Altınordu maçlarını Bornova’da oynayacak” dedi.