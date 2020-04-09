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    HaberlerEge Haberleri Bornova’da sağlıkçılara hijyen paketi
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    09.04.2020 - 00:02 |

    Bornova’da sağlıkçılara hijyen paketi

    Bornova Belediyesi, kendi ürettiği maske ve kolonya ile sıvı sabundan oluşan paketleri, ilçe genelindeki aile sağlık merkezlerine dağıtmaya başladı.

    Bornova’da sağlıkçılara hijyen paketi

    Halkın sağlığı için gecesini gündüzüne katarak çalışan sağlıkçıların her zaman yanında olduğunu ifade eden Başkan Mustafa İduğ, “Sağlıkçılarımız, bir yandan koronavirüsle mücadele ederken diğer yandan başka hastalıklar içinde merkezlere gelen vatandaşla birebir temas içinde oluyor. Kendi bünyemizde ürettiğimiz, içinde 10 adet maske, kolonya ve sıvı sabun bulunan paketlerden dağıttık. Amacımız hem sağlık görevlilerimize hemde sağlık ocağına gelen vatandaşımıza destek olmak” diye konuştu.

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