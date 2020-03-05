Bornova’da toplu sözleşme heyecanı

Çalışanların maaşlarına yıllık enflasyon oranlarının üzerinde zam öngörüldü. Tüm sosyal haklarının korunarak genişletildiği sözleşmeye, Başkan Mustafa İduğ, Belediye-İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Bayram Özkan ile 6 Nolu Şube Başkanı Veysel Aygiray imza attı. Sadece çalışanların değil, halkın memnuniyeti düşünen, performans ve verimliliği ön planda tutan bir anlayışla görev yaptıklarını belirten Başkan İduğ, “Biz çalışanımızın hakkını vereceğiz ki onlar da işlerini daha iyi yaparak vatandaşa hizmet etsin. İşçilerimiz aldıkları ücret kadar evlerine dönmesi de bizim için önemli” diye konuştu.