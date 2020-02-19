19.02.2020 - 00:05 |
Bornova’da Zeki Müren şarkıları
Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Yıldırım Bekçi’yle birlikte “Zeki Müren Şarkıları“ söyledi.
Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki TSM Korosu, Müren’in unutulmaz eserlerini hem beraber hem de solo olarak seslendirdi. Bornovalılar tarafından yoğun ilgi gören gecede, koristlerin performansı büyük beğeni topladı.
Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.