BİST119.574-1,01 EURO6,55-0,08USD6,070ALTIN312,531,68
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Bornova’da Zeki Müren şarkıları
    ABONE OL
    19.02.2020 - 00:05 |

    Bornova’da Zeki Müren şarkıları

    Bornova Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Yıldırım Bekçi’yle birlikte “Zeki Müren Şarkıları“ söyledi.

    Bornova’da Zeki Müren şarkıları

    Şef Sami Büyüköztekir yönetimindeki TSM Korosu, Müren’in unutulmaz eserlerini hem beraber hem de solo olarak seslendirdi. Bornovalılar tarafından yoğun ilgi gören gecede, koristlerin performansı büyük beğeni topladı.

    Rusya'nın İdlib'e saldırılarında ölü ve yaralılar varRusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırılarında 3 sivil yaşamını yitirdi, en az 9 sivil yaralandı.
    daha fazla video için
    AK Parti Sözcüsü Çelik açıkladı!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik milletvekilleriyle buluşma sonrası yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı kapsamlı bir değerlendirme yaptı" dedi. Darbe tartışmalarını da değerlendiren Çelik, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirmesini aktarayım size... Bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya yönelik. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir. Demokrasiye bağlı bütün kurumlarımız uyanıktır." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da kim elendi? İşte eleme adayları ve elenen isim! - Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da şok 2 diskalifiye

    Survivor'da kim elendi? İşte eleme adayları ve elenen isim! - Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor'da şok 2 diskalifiye

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Yüz binlerce kişi bekliyordu! Kredi faizleri...

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Hint polisi kütüphanedeki öğrencileri copla dövdü

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Burnuna fondöten mi sürdün!

    Sıradaki Haber