Bornova’da zorda kalana yardım eli

Bornova Belediyesi, doğal afetlerde ve yangınlarda evleri zarar gören ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşa yardım eli uzatıyor. 2019 yılından bu yana dört evin buzdolabından oturma grubuna, televizyondan halısına kadar zarar gören eşyaları yenilendi. Son olarak yangında eşyalarını kaybeden Kanat Ailesi’ne buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi alındı.

Bornova Belediyesi’ne resmi raporlarla başvuranların eşyaları görevli ekipler tarafından tespit ediliyor. Yasa ve yönetmelikle belirlenen sınırlar çerçevesinde yardım yapılıyor.