23.03.2020 - 07:00 |
Bornova’da zorda kalana yardım eli
Bornova Belediyesi, doğal afetlerde ve yangınlarda evleri zarar gören ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşa yardım eli uzatıyor.
Bornova Belediyesi, doğal afetlerde ve yangınlarda evleri zarar gören ve maddi durumu iyi olmayan vatandaşa yardım eli uzatıyor. 2019 yılından bu yana dört evin buzdolabından oturma grubuna, televizyondan halısına kadar zarar gören eşyaları yenilendi. Son olarak yangında eşyalarını kaybeden Kanat Ailesi’ne buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi alındı.
Bornova Belediyesi’ne resmi raporlarla başvuranların eşyaları görevli ekipler tarafından tespit ediliyor. Yasa ve yönetmelikle belirlenen sınırlar çerçevesinde yardım yapılıyor.
Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalınSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.
Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.