Bornova’daki hizmetler Türkiye’ye örnek olsun

Kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması gerektiğine dikkat çeken İduğ, “1.5 yıldır bu anlayışla çalışıyoruz. Tek kuruşu bile boşa harcama lüksümüz yok. Bizler vatandaşa hizmet için bu görevlerdeyiz. Halka hizmet için bütçenizin denk olması gerekiyor. Biz satın aldığımız araçlar ve hizmet binaları ile bunu hedefledik. Öz mallarımızı artırdık. Kaynağı kendi içinde projeler ürettik. Pandemi nedeniyle gelirlerimizin azaldığı bir dönemde aldığımız bu önlemlerle 2021 yılına borçsuz giriyoruz. Çalışanlarımızın maaşlarını aksatmadan ödeyebiliyoruz ve yatırım yapabiliyoruz. Satın aldığının parasını vadettiği kısa sürede ödeyen, bu nedenle de en iyi pazarlığı yapan itibarlı bir belediyeyiz” diye konuştu.



‘Halka anlatacağız’



Toplantının sonunda söz alan partililer, Türkiye’nin dört bir yanındaki CHP’li belediyelerin ortaya koyduğu performansın en önemli göstergesinin Bornova olduğunu dile getirdi. CHP Genel Merkez MYK Üyesi Hatice Semerci, “Kadın kolları olarak her zaman, nerede isterseniz yanındayız” diye konuştu. Bir diğer MYK Üyesi Nurşen Balcı da, “Hem partimiz, hem de halkımız adına yapılan tüm işler için size ve ekibinize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ise, “Bizim görevimiz genel merkezimizin politikalarını ve yerel yönetimlerimizin yaptığı bu güzel çalışmaları halka anlatmak” dedi. CHP Bornova İlçe Kadın Kolları Başkanı Duygu Bölük de, sahaya indiklerinde ellerini güçlendiren bir belediye başkanına sahip olduklarını söyledi.



On binlerce gence destek



Koronavirüs salgını sürecinde Dijital Sınıf ve Altın Bilezik projeleri ile Türkiye’ye örnek olduklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, “Bu sıkıntılı dönemde 60 bin öğrencimiz Dijital Sınıf ile eğitim desteği aldı. Nitelikli ara eleman ihtiyacına yanıt veren Altın Bilezik eğitimleri de özellikle çok sayıda gencimizi iş sahibi yaptı” dedi.